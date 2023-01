OM – Mercato : on en sait plus sur l’arrivée d’Ilic à Marseille !

L’OM s’active dans ce mercato hivernal ! Après avoir recruté Ruslan Malinovskyi en provenance de l’Atalanta Bergame, comme annoncé hier, Ivan Ilic va également rejoindre le club phocéen dans les prochains jours.

Selon les informations de Fabrizio Romano, les dirigeants marseillais travaillent sur les derniers documents, le Serbe passera ses tests médicaux cette semaine. La transaction coûtera 15 millions à l’OM avec des bonus à hauteur de 3 millions d’euros.

Olympique Marseille are working on the documents of Ivan Ilić deal to get it sealed in the next hours with medical tests this week. Here we go confirmed. 🚨🔵 #OM



Deal will cost €15m fixed fee plus add ons close to €3m. pic.twitter.com/7hGwTMASfR