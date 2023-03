OM - Mercato : on en sait plus sur l'avenir d'Alexis Sanchez

Zapping But! Football Club OM : faut-il vendre Gerson en cas de belle offre ?

Présent ce vendredi en conférence de presse à deux jours du choc face au Stade Rennais, Alexis Sanchez, en fin de contrat en juin prochain avec l'Olympique de Marseille mais qui dispose d'une année en option dans son bail, s'est exprimé sur son avenir. "J’ai très envie de rester ici. Je suis ici pour gagner des titres, je l’ai dit en arrivant. Ça ne me va pas d’être deuxième. Je veux être champion. Après le match de l’autre jour, j’étais plus triste que les supporters. Ce sentiment ne passera pas après trois victoires. J’ai toujours voulu gagner et ça dépendra des résultats qu’on arrivera à faire."

Au lendemain des déclarations de l'attaquant chilien, L'Équipe en a dit plus sur le futur de l'ancien joueur du FC Barcelone, annonçant qu'une rencontre entre les dirigeants marseillais, Alexis Sanchez et ses représentants devrait avoir lieu en fin de saison. "Le club, le joueur et ses représentants ont prévu de se voir en fin de saison, pour faire le bilan et se projeter sur cette seconde année en option. Très satisfait de son attaquant, chouchou du Vélodrome, le club le lui forcera pas la main. Il fera selon les désirs du Chilien", explique le quotidien sportif.

Voici la une du journal L'Équipe du samedi 4 mars 2023 : https://t.co/s8SKqdzCSw pic.twitter.com/C9LJAnTH2i — L'ÉQUIPE (@lequipe) March 4, 2023

Pour résumer Alors qu'Alexis Sanchez est resté flou ce vendredi sur son avenir en conférence de presse, une réunion entre les dirigeants de l'OM, le joueur et ses représentants devrait se tenir en fin de saison.

