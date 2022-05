OM - Mercato : on en sait plus sur l’avenir d'Harit et Milik

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

À quoi ressemblera le visage de l’OM dans sa version 2022-2023 ? Il est encore bien trop tôt pour le dire mais Pablo Longoria veut en tout cas que Jorge Sampaoli reste l’entraîneur en chef pour au moins trois ans de plus. Cela pourrait ne pas faire les affaires d’Arkadiusz Milik, avec qui les relations sont fraîches.

Malgré leurs différends, L’Équipe croit en effet savoir que l’attaquant polonais (28 ans) souhaiterait rester à l’OM au cours du mercato estival. Amine Harit (24 ans), prêté cette saison par Schalke 04 l’été dernier, semble aussi pencher pour continuer à porter le maillot marseillais.

« Je me sens bien ici. Après, je ne pourrais pas répondre : ça ne dépend pas que de moi. Je n'ai pas envie de me mettre quelque chose en tête, que ça ne se fasse pas et que je me retrouve dégoûté, a-t-il affirmé dans Le Dauphiné Libéré. Dire que je n'ai pas envie de rester ici serait mentir car c'est un grand club ! Aller jouer la prochaine Ligue des champions, on ne va pas cracher dessus. D'autres clubs sont intéressés. Il y a Schalke, des aspects vont rentrer en compte donc on verra, pourquoi pas. Il y a des chances (sourire). »

La une du journal L'Équipe de ce mardi 3 mai : https://t.co/WVkOoktf0F pic.twitter.com/sHo6OBG2qm — L'ÉQUIPE (@lequipe) May 3, 2022

Pour résumer Si Pablo Longoria essayerait depuis février de prolonger le contrat de Jorge Sampaoli, qui expire en juin 2023, deux autres dossiers pourraient faire pencher son avenir à l’OM : Amine Harit (24 ans) et Arkadiusz Milik (28 ans).

Bastien Aubert

Rédacteur