OM - Mercato : on en sait plus sur l'avenir de Benedetto

Ce n'est un secret pour personne, l'Olympique de Marseille cherche une porte de sortie à Dario Benedetto lors du mercato estival. Et un nouveau courtisan aurait fait son apparition pour l'attaquant argentin. En effet, selon les informations du journaliste turc, Şafak Malatya, Besiktas serait intéressé par le profil de l'ancien joueur de Boca Juniors.

De son côté, l'agent de Dario Benedetto, Christian Bragarnik, aurait accéléré les contacts entre l’OM et Elche, à en croire les informations d'Alicante Plaza. Les deux clubs pourraient trouver un accord pour un transfert et non pour un prêt avec option d’achat dans les prochains jours.