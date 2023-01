OM - Mercato : on en sait plus sur la recrue mystère

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

Après avoir recrutés Ruslan Malinovskyi en provenance de l'Atalanta Bergame, les dirigeants de l'Olympique de Marseille espèrent boucler dans les prochains jours la signature d’un autre renfort offensif dont le nom n'a pas encore filtré.

"Je n'ai envie de sortir le nom et que ça foute en l'air la négociation"

Selon les dires du journaliste Mohamed Bouhafsi, qui refuse de donner le nom du joueur en question, les négociations seraient en cours pour l'arrivée de cette recrue mystère. "J'ai le nom (du joueur). Je sais que l'OM négocie dessus et je n'ai pas envie de sortir le nom et que ça foute en l'air la négociation. Je ne suis plus au quotidien dans le football et je suis supporter de l'OM donc j'attends que ça avance avant de le donner. Et si ça sort ailleurs avant, ce n'est pas grave..."

J'ai le nom. Je sais que l'om négocie dessus et pas envie de le sortir et que ca foute en l'air la négociation. Je ne suis plus au quotidien dans le foot et je suis supporter de l'om donc j'attends que ça avance avant de le donner. Et si ca sort ailleurs avant pas grave ... — Mohamed Bouhafsi (@mohamedbouhafsi) January 16, 2023

