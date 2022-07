OM - Mercato : on en sait plus sur Sanchez et Harit, une bonne nouvelle est tombée !

Zapping But! Football Club OM : top 10 des valeurs marchandes des Phocéens

L’OM s’est bien renforcé avec les arrivées récentes de Jonathan Clauss et de Luis Suarez. Le club phocéen va disputer la Ligue des Champions, cette saison, et pour être le plus compétitif possible Pablo Longoria veut encore renfoncer l’effectif d’Igor Tudor. Alors que le milieu de terrain apparaît comme le prochain secteur à renforcer, des pistes sont aussi étudiées en attaque. Désormais, on en sait plus sur les dossiers Sanchez et Harit. Une bonne nouvelle a aussi vu le jour.

Sanchez pas une piste, Harit relancé

En effet, alors que plusieurs rumeurs évoquaient une possible arrivée d’Alexis Sanchez à l’OM cet été, la réalité est toute autre. Selon les informations de Nicolò Schira, Sanchez n’est pas une piste de l’OM. Le chilien n’est pas dans les plans de l’Inter, mais ne souhaite pas partir et aller au bout de son contrat.

Pour Amine Harit, l’espoir est présent dans les rangs marseillais. Le club phocéen pousserait actuellement pour recruter l’attaquant marocain, qui n'est pas très chaud pour aller à Galatasaray malgré le gros salaire qu’offre le club turc.