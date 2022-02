OM - Mercato : on sait pourquoi Kamara n’a pas rejoint Manchester United cet hiver

Zapping But! Football Club Olympique de Marseille : La question de la semaine

Boubacar Kamara sera un joueur de l’OM jusqu’au mois de juin. En fin de contrat cet été, il n’a, pour le moment, pas prolongé son contrat avec le club Olympien et semble se diriger vers un départ libre.

Fabricio Romano a donné des détails, sur les réseaux sociaux, concernant les raisons de ce non-transfert : « Manchester United a été très calme en termes de recrutement cet hiver. Ils n'ont voulu recruter aucun joueur parce qu'ils auront un nouveau manager cet été. Ils ne voulaient pas dépenser de l'argent pour un joueur qui pourrait ne pas entrer dans les plans du nouveau manager ». Aucune exception n’a donc été faite pour le milieu marseillais qui reste une piste crédible pour cet été.

Manchester United were offered the chance to sign Boubacar Kamara, after Denis Zakaria and Julián Álvarez - turned down because of new manager plans in the summer. 🔴 #MUFC



Buy options not included in Donny and Martial deal for the same reason.



📲 More: https://t.co/sWFu0mbNpb