OM - Mercato : on sait quand Bailly passera sa visite médicale et signera son contrat

Selon les informations du journaliste italien, Fabrizio Romano, qui se trompe rarement quand il parle de transferts, le défenseur central ivoirien devrait arriver ce mercredi sur les bords de la Canebière pour passer sa visite médicale et signer son contrat avec le club olympien. Après Samuel Gigot, Isaak Touré, Chancel Mbemba, Jonathan Clauss, Ruben Blanco, Luis Suarez, Nuno Tavares, Jordan Veretout, Alexis Sanchez et Issa Kaboré, l’ancien joueur de Villarreal devrait donc devenir la 11e recrue estivale de l’OM.

Eric Bailly will travel to Marseille on Wednesday early morning in order to undergo medical tests and then sign contract as new OM player. 🔵🛩 #OM #TeamOM



Bailly said goodbye to Manchester United few hours ago. Done deal as revealed yesterday. pic.twitter.com/HUSDMeeX9y