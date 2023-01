OM - Mercato : Ounahi (SCO d'Angers), c'est officiel !

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

L'Olympique de Marseille vient de siffler à l'instant la fin du feuilleton Azzedine Ounahi, qui ressemblait à une sitcom américaine depuis un mois. Les Phocéens avaient rapidement fait savoir leur intérêt pour le milieu de terrain du SCO, qui a brillé avec le Maroc à la Coupe du monde. Mais Angers réclamant 30 M€, ils avaient reculé, regardant Naples et des clubs anglais multiplier les propositions. Finalement, on apprenait hier qu'Ounahi allait s'engager avec l'OM... juste avant que le directeur de la communication angevin ne calme tout le monde en assurant que rien n'était fait.

Mais ce samedi, le journaliste de La Provence Fabrice Lamperti a annoncé qu'Ounahi n'avait pas participé à l'entraînement du SCO et qu'il était en route pour Marseille. Et le club vient de publier un communiqué pour assurer avoir trouvé un accord de principe avec Angers. Le milieu marocain devrait s'engager pour quatre saisons et demi moyennant 8 M€ plus 2 M€. Bien loin des sommes annoncées au départ, donc. Il pourrait être présenté ce soir au public du Vélodrome avant le choc contre Monaco ou à la mi-temps.