OM - Mercato : Ounahi vaudra 70 M€ pour un ancien du Real Madrid !

Azzedine Ounahi a réalisé des débuts parfaits ! À peine arrivé à l’OM en provenance d’Angers, le milieu de terrain de 22 ans a marqué un magnifique but permettant aux Marseillais de tuer la rencontre contre le FC Nantes (2-0). Véritable révélation de la Coupe du Monde 2022 au Qatar, l’international marocain était très demandé durant ce mercato hivernal. Pour Wesley Sneijder, Azzedine Ounahi aurait pu signer à l’Ajax.

« On m'a dit qu'il voulait aller à l'Ajax et on m'a demandé si je pouvais faire quelque chose. Il était vraiment très enthousiaste. Ce qu'il aurait dû coûter ? A l'époque, je crois que c’est 15 millions d’euros. », a d’abord expliqué l’ancien international néerlandais pour l’émission Veronica Offside.

« J'ai toujours parlé à Edwin van der Sar (Directeur sportif de l’Ajax). Ce garçon voulait vraiment aller à l'Ajax. C'est un milieu de terrain fantastique, il a fait une bonne Coupe du monde. S'il peut continuer sa progression, il vaudra 70 millions d'euros dans deux ans. De toute façon sa venue était impossible, nous n’avions pas les fonds disponibles. », a confié le joueur passé par l’Inter ou encore le Real Madrid.