OM – Mercato : Pablo Longoria a défini les trois grands axes de l'été 2023

Si le Mercato d'été est encore très loin et que l'OM n'est même pas sûr de pouvoir en faire usage du fait de la décision en suspend du TAS qui pourrait l'interdire de recrutement, Pablo Longoria continue de travailler comme si de rien n'était à la préparation du prochain exercice... Avec un plan visant à faire passer un nouveau palier à l'effectif d'Igor Tudor.

En interne, le cas des fins de contrat et des joueurs prêtés est quasiment réglé même si un léger doute porte encore sur les cas Alexis Sanchez (dont l'option d'une année supplémentaire n'est toujours pas levée) et Nuno Tavares (que l'OM n'a pas prévu d'acheter mais pour qui la porte n'est pas totalement fermée en fonction de son prix).

Longoria veut construire autour du plan Tudor … avec technique et caractère

Si l'on en croit Florent Germain, le correspondant de RMC à Marseille, l'OM pourrait être amené à faire six ou sept corrections dans son effectif s'il est autorisé à recruter... Et les plans du président espagnol s'articulent autour de trois grands axes : « 1: Répondre plus globalement au style Tudor. 2 : Monter en gamme techniquement. 3 : Avoir le caractère, les épaules larges pour tenir au Vélodrome ».

Pour ce qui est de l'identité des heureux élus, c'est encore un peu flou à ce stade de la saison. L'OM doit en effet s'assurer d'une qualification directe en Ligue des Champions pour connaître le montant de son enveloppe allouée pour le recrutement...