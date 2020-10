OM – Mercato : Pablo Longoria a tenté de ferrer une piste du Barça !

Si André Villas-Boas a fait savoir à l'issue du Mercato qu'il souhaitait faire confiance à Dario Benedetto pour porter l'attaque de l'OM cet été, le club phocéen a multiplié les hameçons pour tenter de ferrer un deuxième buteur.

On le sait : le club phocéen a essayé d'avoir Sébastien Haller. Un deal rendu impossible par le non départ de Duje Caleta-Car du côté de West Ham. Si l'on en croit Mundo Deportivo, Pablo Longoria, le « head of football » olympien, a aussi tenté le coup pour un buteur coté de Liga, également dans les bons papiers du FC Barcelone : Willian José (Real Sociedad, 28 ans).

Willian José a refusé Marseille

D'après le média catalan, Marseille était même arrivé avec une offre de prêt. Offre déclinée par le buteur brésilien et par son club. Outre l'OM et le Barça, Tottenham, le FC Séville et WBA se sont tous renseignés sans qu'aucun ne propose le transfert sec supérieur à 20 M€ qui aurait pu faire flancher le club basque.

Toujours est-il que sans réel concurrent malgré la présence de Valère Germain, Marley Aké et Luis Henrique, « Pipa » Benedetto va devoir rehausser son niveau pour ne pas qu'on reparle tous les jours du « grantatakan » manquant à l'OM et des ratés estivaux...