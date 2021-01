OM – Mercato : Pablo Longoria envisage de piocher à Manchester United

S'il est pour l'heure focalisé sur la venue d'un latéral droit (probablement Pol Lirola) et d'un buteur, Pablo Longoria travaille plus généralement sur le Mercato de l'OM et l'anticipation possible de la saison 2021-22. Plusieurs éléments arrivant en fin de prêt ou à l'issue de leurs contrat, le « head of football » espagnol regarde comment les remplacer à moindre frais en tablant sur l'arrivée de joueurs libres.

Fosu-Mensah, un profil low cost et séduisant

Face aux départs possibles de Duje Caleta-Car (Angleterre) et à la fin de prêt de Leonardo Balerdi (Borussia Dortmund), Longoria s'est positionné sur un bon plan à Manchester United : l'international néerlandais Timothy Fosu-Mensah (23 ans), libre en juin et qui a refusé une offre de prolongation jusqu'en juin 2024 chez les Red Devils.

Placé sur la liste des transferts dès le mois de janvier, Fosu-Mensah ne plait cependant pas qu'à l'OM. Foot Mercato évoque également l'AS Monaco, le Hertha Berlin et le Bayer Leverkusen. Affaire à suivre.