OM – Mercato : Pablo Longoria n'a plus que trois pistes pour bazarder Mitroglou

Si le Mercato a pris fin le 5 octobre dans les principaux championnats, l'Olympique de Marseille cherche toujours une porte de sortie à Kostas Mitroglou (32 ans). Actuellement, le dossier du buteur grec concentre même le gros des efforts du nouveau « head of football » Pablo Longoria et du conseiller de Jacques-Henri Eyraud, Paul Aldridge.

Bien que le marché anglais soit encore ouvert jusqu'au 16 octobre, l'OM n'y a plus accès plus qu'il ne concerne que les deals entre clubs britanniques. Pour trouver un club prêt à récupérer l'ancien joueur du Benfica et ses émoluments XXL (300 000€ par mois), il faut donc regarder ailleurs. A priori pas en Suisse ni en Croatie, deux marchés qui ferment respectivement leurs portes le 12 et le 19 octobre.

La Russie, le Qatar ou les USA pour « Mitro » ?

Pour Kostas Mitroglou, c'est davantage sur trois championnats que la direction olympienne concentre ses recherches et propose à tout va le buteur : la Russie (fin de Mercato : 17 octobre), le Qatar (fin de Mercato : 25 octobre) … Et les Etats-Unis (fin de Mercato : 29 octobre), même si sur cette dernière piste le plus dur sera de trouver une franchise n'ayant pas atteint son quota de « designated player » et pouvant s'offrir l'international héllène. Passé le 29 octobre, Kostas Mitroglou ne pourra plus quitter l'Olympique de Marseille avant janvier 2021.