OM - Mercato : Pablo Longoria répond à la rumeur Ribéry

Zapping But! Football Club OM : la liste des humiliations en Coupe de France

Avec un mercato aussi actif, Pablo Longoria devait sûrement s’attendre aux plus folles rumeurs concernant son club. Dernièrement il était question du retour de deux anciens marseillais. Si le président de l’Olympique de Marseille a écarté la venue d’Hatem Ben Arfa mercredi lors de la présentation de Matteo Guendouzi, il a récidivé cette fois lors de la présentation à la presse du brésilien Gerson pour éteindre la rumeur Franck Ribéry.

"Franck Ribéry ? J’ai énormément de respect pour lui mais on a déjà des joueurs dans ce secteur et notamment Ünder et Radonjic... Les rumeurs c’est normal dans cette période…" a lâché en rigolant le président de l’OM.

L’ex-star du Bayern Munich, libéré par la Fiorentina ne devrait donc pas poser ses valises à l’OM…

🎙 Longoria sur la rumeur Ribéry : "J'ai du respect pour Ribéry, mais on a déjà des joueurs offensifs. On a Konrad, Luis Henrique, Radonjic... C'est normal que beaucoup de noms sortent. Ce sont des rumeurs. Je préfère parler de ce qui est en train d'être bouclé." — RMC Sport (@RMCsport) July 8, 2021