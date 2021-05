OM – Mercato : Pablo Longoria tient déjà une piste pour l'après-Milik

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Si l'OM n'est pas sûr de pouvoir conserver son « grantatakan » Arkadiusz Milik la saison prochaine, Pablo Longoria n'est pas homme à rester sans solutions. En effet, bien qu'il soit passé du poste de « head of football » à celui de président, l'Espagnol garde un coup d'avance dans l'éventualité où un grand club venait à faire main basse sur son buteur polonais.

Creusant des pistes en Amérique du Sud pour son entraîneur Jorge Sampaoli (Almada, Villa), Pablo Longoria regarde aussi plus à l'Est pour un avant-centre... Et ce serait du côté du SK Dnipro Dnipropetrovsk qu'il aurait aperçu une perle rare.

Dovbyk, le buteur ukrainien qui monte

D'après le journaliste local Igor Tsyganyk, l'OM ferait partie avec le Shakhtar Donetsk, le Dynamo Kiev et Besiktas des clubs intéressés pour récupérer le buteur local Artem Dovbyk (23 ans). Attaquant gaucher, de grande taille (1m89), néo international dans son pays (1 cape), Dovbyk a trouvé le chemin des filets à dix reprises en 25 matches toutes compétitions confondues.

Déjà passé dans sa jeune carrière par la Moldavie et le Danemark (Midtjylland, SönderjyskE), Artem Dovbyk est rentré dans son pays en août dernier pour un transfert estimé à 400 000€. Il est sous contrat avec Dnipro jusqu'en décembre 2023.