OM – Mercato : Pablo Longoria tient un plan B à Saliba... au RC Lens

S'il n'est pas sûr de pouvoir récupérer William Saliba à Arsenal pour la saison prochaine, Pablo Longoria a ouvert plusieurs dossiers afin de renforcer l'axe central de l'OM. Riechedly Bazoer (libre, 25 ans) en est un, tout comme le prometteur havrais Isaak Touré (19 ans), actuellement à l'Euro U19 avec les Bleuets, mais l'Espagnol a d'autres idées en Ligue 1.

D'après RMC Sport, l'une des pistes va vers le RC Lens avec l'argentin Facundo Medina (23 ans). Pas spécialement mis sur le marché par les Sang et Or cet été, l'ancien joueur de Talleres ne sera pas retenu en cas d'offre à 12 M€. Une somme relativement peu élevée pour un central gaucher, à l'aise de la défense à trois que souhaite mettre en place Jorge Sampaoli et qui connait bien la Ligue 1.

Reste à savoir si l'OM, qui vient tout juste de passer le cap de la DNCG sans aucune restriction à son égard, acceptera de miser une telle somme d'argent sans avoir recours à la formule préférée de Longoria depuis son arrivée à Marseille : le prêt avec OA.

Alexandre Corboz

Rédacteur