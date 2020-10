OM – Mercato : Pablo Longoria voit enfin des clubs venir pour un indésirable

Arrivé il y a quelques semaines au poste de « head of football » de l'OM, Pablo Longoria s'est jusqu'à présent montré plus efficace dans son recrutement que dans son dégraissage de l'effectif d'André Villas-Boas. Pourtant, avec l'anglais Paul Aldridge, le dirigeant espagnol travaille en ce sens pour ce qui est une nécessité à l'Olympique de Marseille.

Dans le sprint final du Mercato, il pourrait y avoir quelques départs et notamment celui, attendu, de Kevin Strootman (milieu, 30 ans), le plus gros salaire de l'effectif phocéen (500 000€ brut par mois). Si, jusqu'à présent, les clubs ne s'étaient pas trop activés pour l'ancien joueur de l'AS Roma, ce serait aujourd'hui en train de bouger selon Téléfoot.

Un prêt à espérer pour Kevin Strootman

En effet, les agents de Strootman seraient très optimistes à l'idée d'avoir des ouvertures dans le money-time du Mercato. Du côté de l'OM, on ne sera pas trop regardant même pour un prêt si cela peut permettre d'économiser une grosse partie ou l'intégralité du salaire du milieu batave, remplaçant depuis le début de saison.

De tous les joueurs qui se sont vus indiquer la sortie, Strootman est sans doute celui qui a le plus de chances de quitter la Canebière d'ici au 5 octobre. En fin de contrat dans un an, Valère Germain, Maxime Lopez et Florian Thauvin n'ont pas une farouche envie de quitter l'OM et les clubs intéressés par Kostas Mitroglou ne sont pas légions.