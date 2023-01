OM - Mercato : Pape Gueye s’est exprimé sur son avenir

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Arrivée en provenance du Havre en juillet 2020, Pape Gueye a réussi son intégration à l’OM. Le natif de Montreuil a participé à 86 rencontres officielles sous les couleurs olympiennes. Performant avec Marseille, le milieu de terrain a pu découvrir la sélection sénégalaise en remportant notamment la dernière CAN. En conférence de presse, avant Hyères FC – OM en 32e de finale de la Coupe de France, le milieu de terrain de 23 ans a exprimé sa reconnaissance envers Marseille.

« À mon arrivée, personne pensait que j’allais faire ce que j’ai fait ici, je suis arrivé et personne ne me connaissait. Je suis venu au club en tant que petit garçon. Je suis fier de ce que j’ai fait ici. L’Olympique de Marseille m’a permis de jouer des grands matchs, des classicos. Ça m’a permis d’aller en sélection, gagner une CAN, jouer la Coupe du Monde, donc je suis content de ce que j’ai pu faire, même si j’aurais aimé avoir plus de temps de jeu cette saison. La concurrence, si je n'en voulais pas, je serais parti dans une plus petite équipe. », a déclaré le Phocéen.

Gueye se voit bien rester à Marseille

Ces dernières semaines, de nombreuses rumeurs envoyaient le franco-sénégalais loin de l’OM. Cependant, Interrogé sur sa situation avec le TAS, Pape Gueye a annoncé qu’il voyait bien continuer à Marseille, « Le TAS, ça ne bloque aucun mouvement pour le mercato. Mais je suis toujours à l’OM, je suis bien ici. Je n’ai pas encore vu les dirigeants, je suis sur le terrain. Ma mission est là. Pour la suite, ce n’est pas moi qui gère. », a annoncé le milieu de terrain.