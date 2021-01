OM – Mercato : Papin et Ravanelli valident l'arrivée de Milik (Naples)

Selon Sky Sports, Arkadiusz Milik, l'attaquant de Naples, pourrait débarquer demain à l'OM, prêté avec option d'achat, pour un coût global de 13 M€ bonus compris. Une piste validée par Jean-Pierre Papin dans La Provence. « Il répondrait à un réel besoin. On voit bien que son profil manque en ce moment à l’OM…Valère (Germain), par exemple, est un bon joueur, mais il est fait pour tourner autour d’un « 9 » dans un système à deux attaquants. Or, l’OM évolue en 4-3-3 », a confié l'ancien Ballon d'Or.

« C'est un grand ! »

Sur Téléfoot, Fabrizio Ravanelli s'est lui aussi montré enthousiaste. « C'est un grand !, a soutenu l'Italien S'il vient, il fera la différence tout de suite, surtout dans les vingt derniers mètres. Il est très fort, il voit le but. C'est le joueur parfait pour l'OM. Il a beaucoup de qualités, frappe du droit, du gauche, tire les coups francs... Il est aussi très bon de la tête. Il évolue à Naples, une ville passionnée qui vit le football de la même manière que Marseille, où c'est également très chaud. Quand on connaît déjà un tel contexte, c'est évidemment plus facile ensuite de s'adapter ».