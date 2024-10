OM Mercato : Paul Pogba ouvre la porte à un retour en Ligue 1 !

Annoncé avec insistance du côté de l’OM depuis que sa suspension pour dopage a été réduite de quatre ans à 18 mois et qu’on a appris qu’il pourrait rejouer dès mars, Paul Pogba (31 ans) a évoqué son avenir à l’occasion d’un entretien à Grégory Ascher pour « L’Equipe de Greg ».

« La Ligue 1 ? Pourquoi pas ? Why not ? »

En pleine promotion du film « Quatre Zéros », qui sort la semaine prochaine, le milieu de la Juventus a évoqué son envie de retrouver les terrains, lui que l’on dit proche d’une résiliation de contrat avec la Vieille dame et donc potentiellement libre cet hiver :

« Le terrain me manque. J’ai envie de football. C’est quelque chose qui n’est pas fini. C’est le gâteau à la fraise qu’on m’a enlevé de la bouche alors que je n’avais rien fait (…) Un retour en Ligue 1 ? Pourquoi pas ? Why not ? »

Questionné par le site de L’Equipe sur le même sujet et plus précisément sur la sortie de Patrice Evra l’envoyant à l’OM, le Champion du Monde 2018 a préféré en rire : « Je rigole parce que c'est tonton Pat', il a dit ça en rigolant, vous le connaissez ! Je suis encore sous contrat donc ce n'est pas crédible (…) La Ligue 1 ? Je n'y ai pas pensé puisque j'étais « suspendu » et là je reviens. Je suis dans un club, je pensais juste à revenir déjà et sortir de cette situation ».

