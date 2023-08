OM - Mercato : Payet a bien fait ses adieux au vestiaire, un cadre l'assure !

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

L'Equipe avait écrit jeudi matin que Dimitri Payet avec coupé les ponts avec l'OM depuis son départ, mais Jonathan Clauss, présent en conférence de presse, a laissé entendre le contraire.

Clauss : "Il est venu discuter avec nous"

«On l’a croisé mardi matin, il est venu discuter avec nous, on l’a senti heureux malgré tout, a-t-il glissé. On sait qu’il aime jouer au foot, on lui souhaite le meilleur, ce sera forcément sur le terrain». Payet est donc bien venu saluer ses anciens coéquipiers avant de s'envoler pour Rio.

🎙️ @Djoninho25 : « 𝑶𝒏 𝒑𝒓𝒆́𝒑𝒂𝒓𝒆 𝒍𝒆 𝒎𝒂𝒕𝒄𝒉 𝒅𝒆 𝒅𝒆𝒎𝒂𝒊𝒏 𝒅𝒆 𝒍𝒂 𝒎𝒆𝒊𝒍𝒍𝒆𝒖𝒓𝒆 𝒅𝒆𝒔 𝒎𝒂𝒏𝒊𝒆̀𝒓𝒆𝒔. 𝑰𝒍 𝒇𝒂𝒖𝒕 𝒑𝒂𝒔𝒔𝒆𝒓 𝒂̀ 𝒂𝒖𝒕𝒓𝒆 𝒄𝒉𝒐𝒔𝒆. 𝑰𝒍 𝒗𝒂 𝒇𝒂𝒍𝒍𝒐𝒊𝒓 𝒎𝒆𝒕𝒕𝒓𝒆 𝒕𝒐𝒖𝒔 𝒍𝒆𝒔 𝒊𝒏𝒈𝒓𝒆́𝒅𝒊𝒆𝒏𝒕𝒔 𝒑𝒐𝒖𝒓… pic.twitter.com/83M5RaOHJx — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 17, 2023

