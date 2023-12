OM - Mercato : Payet a bien vidé son sac et va revenir à Marseille !

Zapping But! Football Club OM : les ultras ont-ils trop de pouvoir à l’Olympique de Marseille ?

Les supporters brésiliens sont pires qu’à l’OM !

« Au niveau des supporters, je ne pensais pas trouver pire que Marseille, où je ne sortais pas. Mais ici, c’est pire ! Je ne sais pas si j’aurais pu guérir mais l’amour reçu ici m'a remis du baume au cœur. Ça m’a relevé. »

Le choix Vasco de Gama

« C’est ce qui me fallait, après mon départ de l’OM. Je me suis rendu compte que l’argent c’est bien mais de faire en sorte de faire ce qu’on fait, c’est mieux. La seule chose que je ne pouvais pas faire, c’était de jouer en Ligue 1. Pour moi, ce n’aurait pas été possible émotionnellement de revenir au Vélodrome. »

Une reconversion à l’OM toujours dans les tuyaux

« Quand votre direction vous dit que le club ne compte plus sur vous, il faut être intelligent et tourner la page. Ce n’était pas mon choix de partir, parce que le projet était de finir ma carrière au club. Cette décision a été difficile et ça l’est encore aujourd'hui. Mais j’ai encore un engagement avec le club pour mon après carrière sportive, que j’espère le plus tard possible. Mais mon amour pour l’OM est toujours intact, je serai toujours là pour l’OM.

Payet a frôlé la retraite

« J’ai pensé à prendre ma retraite, oui, dès le soir de la conférence de presse de l’annonce de mon départ. Ma femme a prié pour que ça n’arrive pas et m’a dit que je n’étais pas prêt pour arrêter. Heureusement que le projet de Vasco m’a plu. »

🗣️ @YassinNfaoui : "Vous avez pensé prendre votre retraite ?"



- Dimitri Payet : "Oui... je pense que c'était peut-être le soir de la conférence de presse..." pic.twitter.com/Jr45ZIN7oO — Téléfoot (@telefoot_TF1) December 3, 2023

Podcast Men's Up Life