OM - Mercato : Payet demande un attaquant à Longoria

Buteur lors de l'écrasante victoire ce jeudi de l'Olympique de Marseille contre Toulouse (6-1), comptant pour la 16e journée de Ligue 1, Dimitri Payet s'est arrêté en zone-mixte après le match.

"Il faudra renforcer le secteur offensif"

Alors qu'Arkadiusz Milik, Cédric Bakambu et Luis Suarez sont partis de l'OM depuis l'été dernier et que l'avenir d'Alexis Sanchez est flou, le milieu offensif réunionnais a laissé entendre que ses dirigeants devaient recruter un attaquant cet hiver. "Comme l'a dit le coach, on a perdu pas mal de joueurs offensivement. Si on veut atteindre les objectifs fixés pour la seconde partie de saison, il faudra renforcer ce secteur-là."

