OM - Mercato : Payet fait une annonce sur son avenir

Après la victoire ce samedi de l'Olympique de Marseille contre Montpellier (1-1, 5-4 t.a.b) en huitième de finale de la Coupe de France où il a inscrit le tir au but victorieux, Dimitri Payet a tenu à remercier les supporters de l'OM pour le tifo en son honneur.

"Quand on est le cinquième tireur, c’est quitte ou double, il faut prendre ses responsabilités. En face de ce tifo exceptionnel des supporters, qui me touche énormément, l’histoire et la soirée sont belles", a confié le milieu offensif marseillais au micro d'Eurosport avant de s'exprimer sur son avenir.

"Ce n’est pas évident, tout peut changer d’une année ou d’une semaine à l’autre, c’est ce qui fait son côté assez particulier. Depuis mon retour, je me suis investi et j’ai dit que je voulais y finir ma carrière, je donnerai tout jusqu’à ce que je n’aie plus de force."

🤝 Le bel échange entre Dimitri Payet et @mamadniang11 après la qualification de l'OM #OMMHSC pic.twitter.com/BoQOdRiDIh — Eurosport France (@Eurosport_FR) January 29, 2022