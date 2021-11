OM - Mercato : Payet lâche une bombe sur son avenir

Zapping But! Football Club OM : les 10 plus grosses ventes de l'histoire

Dans le live "Insider", diffusé sur la chaîne Twitch de l'Olympique de Marseille, Dimitri Payet, qui marche sur l'eau depuis le début de la saison avec 7 buts inscrits et 3 passes décisives délivrées en 13 matchs disputés toutes compétitions confondues, a confié qu'il comptait terminer sa carrière à l'OM.

"Le jour où je ne serais plus heureux, c’est le jour où j’arrêterai. Je sais que je terminerai ici. Ce n’est pas demain que je vais m‘arrêter. J’aime jouer ici. Je ferai tout ce qu’il faut pour jouer le plus possible", a lâché le milieu offensif français. Sous contrat jusqu'en juin 2024 avec le club olympien, Dimitri Payet aura 37 ans à la fin de son bail.