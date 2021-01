OM - Mercato : Pierre Ménès envoie des fleurs à Longoria

Sur Canal +, Pierre Ménès a donné son avis sur le Mercato de l'OM. Et salué le travail de Pablo Longoria. « Le transfert de Morgan Sanson à Aston Villa ? C'est miraculeux, a commenté le consultant. Je trouve que c'est super bien vendu. Il faut louer le travail de Longoria. »

« C'est du bon boulot ! »

Et à Ménès d'ajouter : « On savait que l'OM cherchait un arrière droit et un avant-centre, Lirola et Milik sont là, et ils ont l'air plutôt bons. Mitroglou a cassé son contrat. C'est du bon boulot ! » Des mouvements auxquels on pourrait ajouter le départ de Kevin Strootman au Genoa, en prêt.