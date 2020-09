OM - Mercato : Pierre Ménès taille Benedetto et émet un doute sur le futur attaquant

André Villas-Bos n’en démord pas : il reste focalisé sur un attaquant pour boucler le mercato. Après avoir enrôlé Yuto Nagatomo hier, l’entraîneur de l’OM va jeter toutes ses forces dans cette bataille qui s’annonce féroce tant cette quête pourrait rimer avec dépense conséquente. Sauf si le technicien portugais tombe sur une opportunité unique. Cheikh Bamba Dieng pourrait-il entrer dans cette catégorie ? Âgé de 19 ans, l’attaquant sénégalais a disputé 13 matches dans le championnat local et a inscrit pas moins de 12 buts ! Dans le cadre du partenariat que le club phocéen a tissé avec le club de Diambars, l’intéressé va faire un bout d'essai à l'OM.

Ménès inquiet pour l’attaque de l’OM

Une arrivée ne serait en tout cas pas de trop pour Pierre Ménès, qui estime que Dario Benedetto n’a pas les épaules pour tenir le secteur offensif de l’OM. « Quand Benedetto a signé à l'OM, j'ai dit que c'était étranger qu'un avant-centre argentin, aussi âgé (30 ans), n'ait jamais fait une expérience en Europe. Je trouvais que ce n'était pas bon signe. Il a eu une bonne phase. C'est évident, ce n'est pas un mec maladroit devant le but, a-t-il concédé sur Twitter. Il a profité de la bonne période de l'OM pour marquer quelques buts mais c'est vraiment le genre d'avant-centre qui est très dépendant de ses coéquipiers. Il a besoin de ballons pour marquer. Il ne va pas se créer des opportunités seul. L'OM mériterait mieux comme attaquant mais cela veut dire beaucoup d'argent. Et on le sait, l'OM, de l'argent, ils n'en ont pas. »

Pas sûr que les 5-6 M€ promis par Frank McCourt suffisent à attirer du lourd devant...