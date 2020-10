OM – Mercato : Pierre Ménès a déjà de gros doutes sur la recrue Luis Henrique

La semaine dernière, l'Olympique de Marseille a signé un gros chèque pour faire venir du Brésil le très jeune Luis Henrique (Botafogo, 18 ans). Un pari que Pierre Ménès a du mal à comprendre. Dans son dernier « Pierrot face Cam », le journaliste du CFC s'est étonné du choix phocéen.

« Tu lances la pièce et tu espères que le joueur ne soit pas un tocard »

« Déjà, ce n'est pas un jeune buteur. Ce n'est pas un buteur du tout, c'est un ailier. Je ne vais pas parler d'un joueur que je ne connais pas, 18 ans, un Brésilien jouant au Brésil n'ayant disputé que 20 matches, 12 M€ ? On nous a expliqué dans le reportage du CFC qu'il y avait un business plan. Enfin, ton business plan, tu lances la pièce et tu espères que le joueur ne soit pas un tocard. Je demande à voir », a-t-il expliqué.

Des échos qu'il a eu, Pierre Ménès n'est pas persuadé de la pertinence du pari des équipes de Pablo Longoria : « Tous les gens qui le connaissent du Brésil et qui l'ont vu jouer ont dit qu'il n'était pas prêt. Donc ça va peut-être mettre des mois pour qu'il soit susceptible de jouer. A moins que, comme on dit dans « La folie des grandeurs », Villas-Boas veuille essayer son pion. Je pense que quand on est dans les problèmes financiers qui sont ceux de l'OM, mettre 12 M€ sur un pari et sur un inconnu, cela me paraît extrêmement risqué ».