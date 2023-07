OM - Mercato : plus long que prévu pour Iliman Ndiaye ?

Ce devrait être annoncé dans les prochaines heures. Renan Lodi, en provenance de l'Atlético Madrid, va devenir un joueur de l'OM, contre une indemnité d'environ 13 millions d'euros. Le joueur, comme vous le savez, est à Marseille et y passe sa visite médicale avant que le transfert soit officialisé.

Autre dossier, celui de Iliman Ndiaye qui, lui, se serait déjà mis d'accord avec les dirigeants phocéens sur un contrat longue durée de 5 ans. Seul souci, et comme le précise Fabrizio Romano, bien informé en matière de transferts, aucune discussion n'a encore débuté entre l'OM et Sheffiled United au sujet du milieu offensif. Ça devrait se faire mais ce n'est toujours pas le cas.

Le club anglais espérant 20 millions d'euros, on doute que la discussion soit rapide...

Olympique Marseille and Sheffield Utd are now prepared to negotiate for Iliman Ndiaye. Talks to start soon, trying to reach an agreement. 🔵 #OM



The agreement on personal terms is almost done.



Ndiaye wants OM. pic.twitter.com/OnTQGZGZAi