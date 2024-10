OM Mercato : Pogba, les négociations ont pris un nouveau virage !

Le dossier Paul Pogba rebondit. Depuis neuf jours, le milieu de 31 ans sait qu'il pourra rejouer chez les professionnels à compter du 11 mars 2025 et aurait l'intention de rester en Europe car il ambitionne de prendre part à la Coupe du monde 2026 avec l'équipe de France. L'OM aurait entamé des contacts avec Pogba, qui devrait au préalable résilier son contrat avec la Juventus Turin.

Cela tombe plutôt bien puisque Fabrizio Romano affirme ce lundi que les négociations entre les dirigeants turinois et l’ancien joueur de Manchester United concernant une résiliation du contrat à l’amiable auraient même déjà débuté. L’international français, qui a la Coupe du monde 2026 en ligne de mire, va donc être agent libre et se chercherait déjà un nouveau club. Sa volonté première serait de rester en Europe.

⚪️⚫️👋🏻 Negotiations between Paul Pogba and Juve board to terminate the contract are proceeding as expected.



Pogba will not play for Juventus again and will become a free agent for 2025. pic.twitter.com/GNoiK1drp7