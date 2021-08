OM - Mercato : Pol Lirola arrive, il est attendu pour l'ASSE !

Zapping But! Football Club OM : le calendrier complet de la saison 2020-2021

Comme annoncé plus tôt dans la journée, l'OM a enfin vu s'échapper la fumée blanche dans le dossier Pol Lirola. Aprè Sky Italia, Mohamed Bouhafsi (France Télévisions) a en effet confirmé que le latéral droit espagnol de la Fiorentina allait être transféré définitivement à Marseille.

Quelques jours après le passage à Marseille de Frank McCourt, le club phocéen a formulé une nouvelle proposition. Cette fois-ci, il n'était plus question d'un prêt avec option d'achat mais bel et bien d'un transfert sec... A paiement échelonné. On parle d'un deal compris entre 12 et 13 M€ (la moitié payée maintenant, l'autre partie sous forme de bonus à débloquer dans un an).

Attendu à Marseille pour sa visite médicale ce vendredi, Pol Lirola devrait signer son bail de cinq saisons dans la foulée. Malgré tout, il est assez peu probable que le joueur de 24 ans soit disponible pour le choc de dimanche face à l'OGC Nice. En effet, selon Mohamed Bouhafsi, l'OM devra attendre la validation de la DNCG pour le transfert de l'ancien joueur de Sassuolo. Lirola devrait postuler pour le match face à l'ASSE dimanche dans dix jours...

