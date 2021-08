OM - Mercato : Pol Lirola de retour à Marseille ! (officiel)

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

Après plusieurs semaines de négociations, l'Olympique de Marseille a enfin bouclé le retour de Pol Lirola. Prêté lors de la deuxième partie de saison dernière à l'OM par la Fiorentina, le latéral droit espagnol s'est engagé avec le club phocéen pour une durée de cinq ans, soit jusqu'en juin 2026. Le montant du transfert est estimé à 12 millions d'euros.

Voici le communiqué du club. "L’Olympique de Marseille est parvenu à un accord avec le club italien, ACF Fiorentina, pour le latéral espagnol de 23 ans, Pol Lirola. Après le succès de sa visite médicale, Pol s’est engagé avec le club olympien pour 5 ans.

Il est la neuvième recrue olympienne de ce mercato estival 2021.

Prêté au club la saison passée, Pol Lirola titulaire à 17 reprises sur 24 rencontres jouées a inscrit deux buts et délivré quatre passes décisives. Toujours très actif sur son côté droit, l’Espagnol est un véritable latéral moderne capable de se transformer en ailier lorsque l’équipe attaque. Il est rapide, technique, bon centreur et doté d’une excellente vision du jeu. Formé à l’Espanyol de Barcelone, Pol a évolué 5 saisons en Italie en passant dans différents clubs (Juventus, Sassuolo et Fiorentina) dans lesquels il a toujours laissé une bonne image. International espoir, il a remporté le championnat d’Europe 2019 de cette catégorie avec l’Espagne.

Pol mettra à disposition toute son énergie et son talent pour permettre au club d’atteindre ses objectifs."

Le latéral espagnol @lirola_kosok s'engage pour 5 ans avec l'Olympique de Marseille 🔵⚪️



Plus d'informations 👉 https://t.co/jXvadrgUdw pic.twitter.com/vLKSG5fLiD — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) August 23, 2021