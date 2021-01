OM - Mercato : Pol Lirola passe sa visite médicale !

L'entraîneur de l'OM vient tout juste de la confirmer. Le Mercato de l'OM s'accélère. André Villas-Boas : "Sur Pol (Lirola), il passe la visite médicale actuellement. Pour Kevin (Strootman), les documents ne sont pas encore finalisés entre l'OM et Genoa. Sur l'avant-centre, on n'a pas de grandes nouvelles. On est en train de travailler."

Il s'agit pour le club phocéen d'un prêt avec option d'achat. Selon les informations de RMC, parues hier, cette option d'achat serait de plus de onze millions d'euros pour le défenseur espagnol. Lui qui avait été acheté en début de saison par la Fiorentina, après un prêt à Sassuolo, mais qui ne jouait que très peu cette saison.