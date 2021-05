OM – Mercato : pour en valider deux, Longoria refuse une demande de Sampaoli

Zapping But! Football Club OM : les transferts les plus chers des Olympiens

S'il souhaite fournir la meilleure équipe possible à Jorge Sampaoli, Pablo Longoria, le boss de l'OM, ne pourra pas céder à toutes les exigences de son coach argentin. En conséquence, l'Espagnol choisit ses combats et il s'agira prioritairement de Leonardo Balerdi et Pol Lirola. Pablo Longoria va en effet discuter à la baisse des options d'achat (respectivement 15 et 12 M€) mises par le Borussia Dortmund et la Fiorentina concernant les deux joueurs.

Longoria tire un trait sur Cuisance

En revanche, même si Jorge Sampaoli s'était positionné en faveur de sa continuité à Marseille, Michaël Cuisance va bien retourner au Bayern Munich. La Provence assure que l'OM ne paiera pas les 18 M€ de l'option d'achat du milieu français... Pas plus qu'il ne tentera de la rogner à la baisse pour garder à tout prix le joueur.

Par ailleurs, et même si on s'en doutait, le média marseillais confirme que l'OM ne se battra pas pour conserver dans son effectif Olivier Ntcham. Prêté par le Celtic Glasgow, l'international Espoirs français disposait d'une option d'achat comprise entre 5 et 6 M€. Beaucoup trop pour un joueur qui n'a convaincu aucun des coachs depuis le début d'année...