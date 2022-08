OM - Mercato : pourquoi ça coince avec Eric Bailly

Zapping But! Football Club OM : Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

L'information avait été donnée par certains spécialistes du mercato. Et elle semble se confirmer d'heures en heures. Si l'OM et Manchester United sont bien tombés d'accord pour le transfert d'Eric Bailly, le défenseur, l'accord entre le club phocéen et le joueur, lui, n'est pas trouvé.

Selon les informations du quotidien régional, La Provence, les discussions entre l'OM et les représentants de Bailly se sont poursuivies sans succès. Les deux parties ne sont pas encore d'accord sur le salaire du joueur une fois que l'option d'achat sera levée. Pou rappel, l'OM et MU se sont mis d'accord sur un prêt avec option d'achat.