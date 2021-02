OM - Mercato : pourquoi Jorge Sampaoli est une urgence

Zapping But! Football Club OM : les meilleures déclarations de l'année 2020

Rien, vraiment rien, ne dit qu'il est la favori au poste d'entraîneur. Les dirigeants de l'OM cherchent, encore et toujours, et si Jorge Sampaoli, le bouillant argentin, fait en effet figure de favori pour la succession d'André Villas-Boas, il reste possible que Jacques-Henri Eyraud et Pablo Longoria étudient d'autres pistes.

Sampaoli, comme vous le savez, a botté en touche ces dernières heures, refusant de répondre aux questions des journalistes brésiliens. En attendant, le temps passe et presse, même, si l'on en croit le consultant de RMC, Daniel Riolo. L'OM se doit, et vite, d'avoir un cador sur son banc de touche.

"Sampaoli tout de suite ce n’est pas mal car tu gagnes peu de temps. Il peut se préparer dès maintenant si tu considère que la fin de saison ne peut qu’être un bonus, car tu as tellement de retard que tu vas avoir du mal à remonter. C’est pas mal d’anticiper si tu peux le faire venir dès le mois de mars dès qu’il termine avec son club au Brésil, il peut bosser en amont."