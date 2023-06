OM : pourquoi Longoria a hésité avec Marcelino

Zapping But! Football Club OL - OM : la meilleure rivalité de Ligue 1 aujourd'hui ?

Après des jours et des jours de réflexion, Pablo Longoria s'est décidé à nommer Marcelino au poste d'entraîneur de l'OM. Rien de plus logique, finalement, puisque les deux hommes sont amis depuis leur passage commun à Valence. D'ailleurs, le nom du technicien ibérique avait déjà circulé du côté de Marseille l'été dernier au moment du départ de Jorge Sampaoli et même un an et demi plus tôt, avec que l'Argentin ne soit nommé pour succéder à Nasser Larguet. Mais alors, pourquoi Longoria a-t-il attendu aussi longtemps pour se rendre à l'évidence ?