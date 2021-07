OM - Mercato : pourquoi Longoria ne peut pas recruter Thiago Almada ou Pavón

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

À l'heure où ces lignes sont écrites, le milieu offensif de Vélez Sarsfield, Thiago Almada, ou encore l'ailier droit de Boca Juniors, Cristian Pavón, ne peuvent pas rejoindre l'Olympique de Marseille lors du mercato estival. La raison ? Le club phocéen a rempli son quota de joueurs extra-communautaires.

Benedetto en sauveur ?

Dario Benedetto Credit Photo - Icon Sport

C'est ce que Pablo Longoria a expliqué lundi en marge des présentations de Cengiz Ünder et Luan Peres devant la presse. "Sur les postes d’extra-communautaires, les quatre sont couverts avec Luan Peres, Gerson, Luis Henrique et Dario Benedetto. Même si on voulait faire une opération avec un extra-communautaire, on ne pourrait pas. On doit s’adapter", a indiqué le président olympien en conférence de presse.

Seul un départ de Dario Benedetto cet été pourrait libérer une place et permettre le transfert de Thiago Almada ou Cristian Pavón. Sous contrat jusqu'en juin 2023 avec l'OM, l'attaquant argentin a fait l'objet d'approches de Boca Juniors, d'Elche et de São Paulo sans que cela ne se concrétise pour l'instant.

Suivez en direct les présentations de @cengizunder 🇹🇷 et 𝗟𝘂𝗮𝗻 𝗣𝗲𝗿𝗲𝘀 🇧🇷avec le président 𝗣𝗮𝗯𝗹𝗼 𝗟𝗼𝗻𝗴𝗼𝗿𝗶𝗮 sur notre chaîne @TwitchFR — Olympique de Marseille (@OM_Officiel) July 26, 2021