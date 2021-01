OM - Mercato : prix, bonus, contrat, clause, salaire... tous les dessous de l’opération Milik

Arkadiusz Milik serait plus proche que jamais de l’OM. Hier, on a ainsi appris que l’attaquant polonais devait arriver aujourd’hui pour passer sa visite médicale et se serait déjà entendu sur un contrat de quatre ans.

Dans son édition du jour, La Gazzetta dello Sport affirme que l’offre de l’OM est de 8M + 4M de bonus liés à la qualification en C1 et les buts + matchs disputés du joueur. Le paiement serait effectué sur deux ans avec 20% sur une future revente du joueur et un salaire net de 3,5M€ pour le buteur de Naples.

Mili et le Napoli doivent aussi s'entendre entre eux

Comme déjà évoqué hier, le club italien aimerait insérer une clause pour bloquer un éventuel retour de Milik en Serie A. De son côté, le clan Milik attend que le Napoli retire ses deux plaintes : une pour une éventuelle violation des droits d’image, une pour la fameuse « mutinerie » qui avait meurtri les Partenopei ces derniers mois.