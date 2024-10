OM Mercato : qui es-tu, Mario Stroeykens (Anderlecht) ?

Il n’y a pas que Paul Pogba dans la vie de l’OM. Alors que Roberto De Zerbi continue de préparer le périlleux déplacement de ce dimanche à Montpellier (20h45), une nouvelle rumeur mercato frappe le club phocéen. Selon le site Jeunes Footeux, il s’agit de Mario Stroeykens. Qui est-il au juste ?

Formé à Anderlecht, le joueur de 20 ans évolue au poste de milieu offensif et a signé son premier contrat professionnel le 30 décembre 2020. Capable d'évoluer à plusieurs postes offensifs, Stroeykens dénote rapidement par sa maturité tactique et sa vision du jeu. Son positionnement préférentiel reste en 10 avec des facilités remarquées sur le côté gauche. Solide physiquement et plutôt fort sur ses appuis, le milieu d’Anderlecht affiche des qualités qui font de lui l'un des plus grands espoirs du football belge. Repéré dès les U16, Stroeykens y dispute cinq matches, tous en 2019, avant de faire partie d’une liste élargie de 55 joueurs établie par Roberto Martinez pour la Coupe du Monde 2022 au Qatar.

Le Belge restera finalement à quai mais cette déception ne freinera pas son début de carrière puisqu’il est appelé pour la première fois chez les Espoirs belges en septembre 2023. Depuis, sa progression dessine une courbe linéaire avec une place de titulaire actée dans son club de toujours et un début de saison solide en termes de statistiques : 2 buts et 5 passes décisives. Son plan de carrière est de ne pas s'éterniser à Anderlecht puisque l’OM et d’autres clubs européens surveillent sa situation de près. Sous contrat jusqu’en 2026, Stroeykens est évalué à 10 millions d’euros par la plateforme Transfermarkt.