OM - Mercato : qui es-tu Pol Lirola (Fiorentina) ?

Le mercato est bel et bien lancé. Y compris en Ligue 1 où en dépit de la crise sanitaire et financière (droits tv), certains clubs auraient tout de même la volonté de se renforcer cet hiver. L'OM, logiquement, n'échappe donc pas aux rumeurs. Et, cette fois, pas de "granatakan", mais une piste défensive avec, selon le média Sky Italia, l'envie de signer l'arrière droit de la Fiorentina, Pol Lirola.

Agé de 23 ans, Lirola est Espagnol et international espoirs. Et de toute évidence, le joueur n'a pas eu la carrière escomptée. En effet, et comme le précise RMC, après avoir été formé à l’Espanyol Barcelone, Lirola a tout d'abord affolé l'Europe du football en signant à la Juventus Turin (2015) alors qu'il n'était âgé que de 18 ans. Problème, Lirola ne perce pas et rejoint, en prêt, Sassuolo, club beaucoup moins huppé. L'occasion, tout de même, d'y effectuer son réel apprentissage avec plus de 80 matches disputés et de séduire, il y a plus d'un an, les dirigeants de la Fiorentina.

Une saison et demie plus tard, acheté pour 11 millions d'euros par la Viola, Lirola tarde une fois encore à convaincre. Son entraîneur, Cesare Prandelli, ne lui a offert que quatre petites titularisations et lui préfère Martin Caceres. L'OM tenterait désormais de relancer l'Espagnol sous forme de prêt avec option d'achat.