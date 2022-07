OM - Mercato : Radonjic placé chez une ancienne piste de Luis Henrique !

Zapping But! Football Club OM- INFO BUT ! Un minot pourrait faciliter la venue de Veretout !

Si Pablo Longoria parvient à vendre Nemanja Radonjic, il aura définitivement convaincu les plus sceptiques sur ses qualités de directeur sportif (même s'il est désormais président de l'OM). Car l'ailier serbe est un vrai boulet de l'effectif, lui qui a rejoint Marseille moyennant 12 M€ à l'été 2018. Prêté au Hertha Berlin et au Benfica Lisbonne ces deux dernières, le poulet sans tête a désespéré tous ses entraîneurs par son manque de réflexion sur le jeu et son peu d'entrain pour défendre.

Malgré ça, l'OM serait en passe de le vendre au Torino. Selon le journaliste italien spécialisé dans les transferts Fabrizio Romano, une visite médicale aurait été programmée pour Radonjic à Turin ce mercredi. L'indemnité du transfert n'est pas connue mais même à trois fois moins que son prix d'achat, ce serait un exploit. L'influence de Javier Ribalta, arrivé de Parme et spécialiste du Calcio, se fait-elle déjà sentir ? En tout cas, le Torino, qui a failli accueillir Luis Henrique, est en train de rendre un grand service à l'OM. Et si jamais il recherche du renfort au milieu de terrain, il y a toujours Kevin Strootman de disponible...

Excl: Torino are set to sign Nemanja Radonjic from Olympique Marseille, deal agreed and medical now already scheduled. 🛩🇷🇸 #transfers



Radonjic will join Torino to replace Josip Brekalo. Full agreement now in place. @SkySport