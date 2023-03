OM : Radonjic rend fou son entraîneur au Torino

Zapping But! Football Club PSG - OM : top 10 des meilleurs buteurs marseillais contre Paris

Vous vous souvenez du début de saison quand, juste après son prêt au Torino, Nemanja Radonjic avait marqué trois fois, entre Serie A et Coupe d'Italie ? On se disait alors que l'OM allait enfin réussir à se débarrasser de son poulet sans tête, immense flop de l'été 2018 quand le trio Garcia-Zubizarreta-Eyraud avait trouvé brillante l'idée de verser 12 M€ à l'Etoile Rouge de Belgrade pour le recruter. Oui mais non... NR7 sera toujours NR7 et il est rapidement retombé dans ses travers.

Hier soir, l'entraîneur du Torino, qui l'a fait entrer à l'heure de jeu du derby contre la Juve (2-4), l'a incendié au micro de DAZN : "Il y a des choses que j'ai du mal à comprendre... A mon avis, il y a un manque total de respect pour ce sport. Vous avez des choses à faire, vous entrez et vous faites immédiatement des choses différentes, cela signifie que vous n'êtes pas dedans. Ce garçon a des idées, mais manifestement, durant ces six mois, je n'ai pas réussi à en faire un joueur de football". Un constat implacable que tous les entraîneurs passés par l'OM depuis 2018 et les supporters partagent. La bonne nouvelle, c'est que son contrat se termine en juin. Il ne reviendra pas à Marseille mais il ne devrait pas non plus rester à Turin !