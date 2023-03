OM - Mercato : Radonjic se prend une nouvelle balle perdue

Zapping But! Football Club OM : le palmarès complet des Marseillais

Il y a une semaine, Ivan Juric s'était montré agacé au moment d'évoquer le cas Nemanja Radonjic. L'entraîneur du Torino avait expliqué avoir tout tenté avec l'ailier prêté par l'OM mais qu'il faisait partie de cette catégorie de joueurs qui ne comprennent rien ou qui ne veulent rien comprendre. Une sortie qui sentait la fin de l'aventure pour le Serbe, également en fin de contrat à Marseille.

Mais ce dimanche, Radonjic a été titularisé à Lecce (victoire 2-0) et il a délivré une passe décisive sur le deuxième but des siens. De quoi s'attirer des commentaires élogieux de la part de Juric ? Oui... mais pas seulement ! L'entraîneur a déclaré à propos du Serbe : "Il y a des joueurs qui ont besoin de travailler physiquement et techniquement et d'autres qui ont besoin de travailler sur l'attention et les attitudes. Avec lui, il faut travailler là-dessus. Aujourd'hui, il a fait un excellent travail tout au long du match". Une gifle et une caresse. Pas sûr cependant que Radonjic soit encore un joueur du Toro en 2023-24. Mais l'important, c'est que l'OM soit débarrassé de cet immense flop !