OM - Mercato : rebondissement dans le dossier Benedetto

Zapping But! Football Club OM : top 10 des joueurs les plus capés de l'histoire

Parti cet été en prêt à Elche, club dont il est actionnaire, Dario Benedetto n'y réussi pas mieux qu'à l'OM la saison passée. Ce qui fait qu'il a décidé de rentrer en Argentine, alors qu'il voulait dans un premier temps prolonger au maximum son aventure européenne. La presse de son pays annonce que le directeur sportif de Boca Juniors, Juan Roman Riquelme, ferait de lui le candidat numéro un pour occuper le poste d'attaquant. Les Xeneizes veulent remporter la Copa Libertadores la saison prochaine (ce serait la septième de leur histoire, record absolu avec Independiente) et ils estiment que leur ancien joueur est le mieux placé pour remplir cette mission.

Mais Boca Juniors n'est pas seul sur les rangs. La presse brésilienne annonce un intérêt des Corinthians pour Benedetto ! Ce n'est pas la première fois depuis un an que l'attaquant argentin est ciblé par un club auriverde. La bonne nouvelle, pour l'OM, c'est que ces intérêts pourraient faire monter les enchères en vue d'un transfert, même si le club provençal ne risque pas de rentrer dans ses frais pour un joueur recruté 15 M€ à l'été 2019…

CARRASCO DO VERDÃO!



O Nome de Darío Benedetto vem circulando nos corredores do Parque São Jorge para se tornar o novo camisa 9 do Corinthians. Com grande passagem pelo Boca Juniors, o argentino também foi alvo do São Paulo no último ano.



Bom nome para a posição? pic.twitter.com/FkrTT4NRtO