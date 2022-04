OM - Mercato : rebondissement dans le dossier Kamara !

Zapping But! Football Club OM : les chiffres de la carrière d'entraîneur de Jorge Sampaoli

Cela restera l'un des rares échecs du président de l'OM, Pablo Longoria. Qui va donc laisser partir libre Boubacar Kamara, alors qu'il avait tenté de le prolonger ou de le vendre lors du dernier mercato d'hiver.

On le sait, le milieu de terrain de l'OM ne manque pas de courtisans. Deux, notamment, qui reviennent fréquemment : l’Atletico de Madrid et Aston Villa. Seulement voilà, et si l'on se fie à une information du site TMW, un autre club aurait débarqué dans le dossier : l’Inter Milan ! Et serait bien décidé à émettre une proposition à l'entourage du joueur.

Un dossier qui n'a pas fini de faire couler d'encre.

Benjamin Danet

Rédacteur