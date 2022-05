OM - Mercato : rebondissement dans le dossier Kamara ?

Zapping But! Football Club Nantes : Newcastle, Marseille, Moses Simon a la cote !

Le jeu habituel du mercato. Avec des pistes, plus ou moins sérieuses, et des rumeurs qui n'en finissent plus de voir le jour. Et quand le joueur, Boubacar Kamara en l'occurrence, est en fin de contrat, ça s'accélère. Alors que le milieu de terrain est en fin de contrat avec l'OM, et qu'il via partir, la tendance était à un accord avec l'Atlético Madrid.

Mais depuis hier, le quotidien britannique, le Daily Mail, nous affirme que Kamara souhaite en réalité s'intégrer dans le championnat anglais. Steven Gerrard, l'entraîneur d'Aston Villa, serait plus que jamais en contact avec le joueur et son entourage. A suivre...

Pour résumer Le milieu de terrain de l'OM, Boubacar Kamara, va quitter le club phocéen dans les prochaines semaines. Les clubs intéressés par son profils sont nombreux et voici que son nom est désormais évoqué en Premier League. A suivre.

Benjamin Danet

Rédacteur