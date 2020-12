OM - Mercato : rebondissement dans le dossier Thauvin

Zapping But! Football Club OM : satisfactions, déceptions... le premier bilan de la saison des Marseillais

Ce pourrait être l'un des dossier chauds du début d'année à l'OM. Celui de Florian Thauvin, en fin de contrat au mois de juin prochain, et qui sera libre, à compter du 1er janvier prochain, de choisir sa future destination. On le sait, l'OM ne désespère pas, bien au contraire, de la faire prolonger. Et des négociations, poussées, pourraient reprendre au cours des tous prochains jours.

Seul souci, Thauvin va nécessairement avoir un grand nombre de courtisans. L'Angleterre fut évoquée, l'Espagne également, avec le FC Séville. Très récemment le média Estadio Deportivo assurait qu'une offre allait être soumise à Thauvin dans les prochaines semaines.

Il se murmure enfin que l'Italie, et plus particulièrement Naples, soit arrivé sur le dossier. Ainsi, et selon le média Napoli Magazine, le directeur sportif, Cristiano Giuntoli, suivrait le dossier avec le plus grande attention.

A suivre...