OM - Mercato : rebondissement pour Alexis Sanchez !

Doit-on donner plus de responsabilités à Valentin Rongier ?

« L’OM n’est pas entré en discussions avec le club lombard pour un éventuel transfert selon une source proche du club, explique la radio sportive. L’Olympique de Marseille est déjà bien fourni en attaque. L'international colombien Luis Suarez vient d'arriver pour épauler Arkadiusz Milik, Cédric Bakambu et Bamba Dieng. »

La joie des supporters de l’OM aura été de très courte durée. Selon La Tercera, le club phocéen serait la prochaine destination d'Alexis Sanchez (33 ans), très intéressé par le challenge marseillais et la possibilité de jouer la Ligue des Champions. Une hypothèse que RMC Sport a battue en brèche dès la fin de matinée.

Pour résumer

Si la presse chilienne a fait état d’un rapprochement entre Alexis Sanchez (33 ans) et l’Olympique de Marseille, RMC Sport assure qu’il n’en serait rien. Et qu’il s’agirait même d’une fausse piste du mercato estival. Une de plus.